SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Company will in Kürze ein neu entwickeltes System für intelligente Automobile vorstellen. Die BYD Company Limited (ISIN: CNE100000296) wird am 10. April dieses Jahres das selbstentwickelte System mit der Bezeichnung "Yun Nian" präsentieren.Der...

Den vollständigen Artikel lesen ...