eSports, Gaming, Metaverse mit starkem Jahresstart.

Die Kartellbehörde in Japan hat der geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft gestern zugestimmt. Vergangene Woche kursierten Meldungen wonach die britische Behörde einen Teil ihrer anfänglichen Bedenken zurückgezogen hat. Eine finale Entscheidung wird am 26. April erwartet. In Europa deutet sich Medienberichten zufolge eine Zustimmung zum Deal an. Ob und wann Microsoft final grünes Licht von allen Behörden für den Kauf des Spielentwicklers bekommt ist zwar offen. Die Aktien der beiden Konzerne legten jedoch in den zurückliegenden vier Wochen deutlich zu. Dies gilt auch für Halbleiterhersteller wie AMD und Nvidia, die unter anderem Halbleiter für Spielkonsolen und VR-Brillen herstellen. Dies schlägt sich im laufenden Jahr auch in einer überdurchschnittlich guten Kursentwicklung des Global eSports & Gaming Index (Net Return) (EUR) nieder. Bahnt sich hier eine nachhaltige Trendwende an?

Zurück auf Wachstumskurs

Den Experten von newzoo zufolge sanken die Umsätze im Spielesektor 2022 gegenüber dem Vorjahr auf rund 184 Milliarden US-Dollar. Hintergrund war der überaus starke coronabedingte Umsatz in der Industrie in den Jahren 2020 und 2021. Den Umsatz- und Gewinnrückgang bei zahlreichen Unternehmen quittierten Anleger in dem für Technologiewerte ohnehin schwierigen Börsenjahr 2022 mit deutlichen Kursabschlägen. DerGlobal eSports & Gaming Index (Net Return) (EUR) verlor 2022 rund ein Viertel. Einzeltitel teilweise noch deutlich mehr. Die newzoo-Experten prognostizieren allerdings, dass die Spieleindustrie im Jahr 2025 211,2 Milliarden Dollar erwirtschaften könnte, während der mobile Markt auf 103,1 Milliarden Dollar geschätzt wird. Zudem erwarten sie, dass Cloud-Gaming auf 8,2 Milliarden Dollar anwachsen und sich der VR-Markt bis 2024 verdoppeln könnte. Studien von anderen Researchhäusern wir Market Reserch Future erwarten teilweise noch deutlich höhere Wachstumsraten. Katalysator dürften nach Einschätzung der Experten der Ausbau des 5G-Netztes und die Auslieferung der lang erwarteten Playstation 5 sein. Meta Platforms zählt zu den Vorreitern des Metaverse. Schätzungen des Analystenhauses Global Markets Estimate zufolge, könnte der weltweite Metaverse Gaming Markt von 36,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 710 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 zulegen. Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Meta Platforms hat jedoch in den zurückliegenden Jahren bereits Milliarden in die Entwicklung von Metaverse investiert. Zahlreiche Unternehmen sind ebenfalls auf den Trend aufgesprungen und entwickeln Ideen für eine Positionierung oder Produkte in der virtuellen Welt. Nachdem die Aktie im Jahr 2022 zeitweise rund 75 Prozent des Wertes verloren hat, kehrt allmählich wieder Zuversicht zurück. Mit dem Indexzertifikat auf den Global eSports & Gaming Index (Net Return) (EUR) können Anleger an der Kursentwicklung der Aktien im globalen eSports und dem Spielemarkt teilnehmen und das Anlagerisiko breit diversifizieren.

Kompakte Indexanlage oder mit Puffer

Der Index enthält bis zu 25 Unternehmen, die unter anderem in der Entwicklung oder Vermarktung von Videospielen tätig sind, Konsolen und Zubehör anbieten oder eSports-Veranstaltungen organisieren. Damit ist das Anlagerisiko breit diversifiziert. Neben den bereits genannten Untenehmen zählen unter anderem Amazon, Electronic Arts, Konami, Netflix Inc., Sony und Take-Two Interactive zum Index. Der Aktienindex wird halbjährlich überprüft und angepasst. Nettodividenden werden reinvestiert. Bei einem Kursrückgang bei einem oder mehreren Aktien kann allerdings auch der Kurs des Index fallen und zu Kursverlusten beim Indexzertifikat führen.

Die in der Tabelle aufgeführten Bonus Cap-Zertifikate und verschiedenen Aktienanleihen bieten einen Abstand zur Barriere von 20 bis 35 Prozent. Damit besteht die Chance auch bei einer Seitwärtsbewegung oder einer moderaten Abwärtsbewegung der jeweiligen Aktie, eine Rendite zu erzielen. Wird beim Bonus Cap-Zertifikat die Barriere während der Laufzeit verletzt oder notiert die Aktie am finalen Beobachtungstag der Aktienanleihe-Produkte unterhalb des Basispreises oder der Barriere, drohen hingegen Verluste.

Basiswert Produkttp WKN Emissions-/Verkaufspreis Finaler Beobachtungstag Bemerkung Amazon Bonus Cap-Zertifikat***** HB8620 154,88 EUR 15.12.2023 Barriere: 70 USD; Bonuslevel/Cap: 190 USD Meta Platfoms Aktienanleihe Protect***** HVB7ME * 100,00%** 05.04.2024 Barriere: 75%***; Zinssatz: 12,8 % p.a. Microsoft USD Exp. Aktienanleihe Protect HVB7NK **** 101,25%** 13.04.2026 Barriere: 65%***; Zinssatz: 7,5 % p.a. Netflix Aktienanleihe***** HVB7N6 **** 100,00%** 11.04.2024 Basispreis: 80%***; Zinssatz: 10,3% Nvidia Aktienanleihe***** HVB7MD * 100,00%** 05.04.2024 Basispreis: 80%***; Zinssatz: 12,2% Index Global eSports & Gaming Index Indexzertifikat HVB8EG****** 83,36 Open End -

*Zeichnungsfrist bis 05.04.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennwerts; *** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; ****Zeichnungsfrist bis 13.04.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ***** Quanto; ****** Verwaltungsentgelt 1,3% p.a.; Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.03.2023; 11:30 Uhr;

Bildnachweis: mauritius images: Dmytro Sidelnikov / Alamy

