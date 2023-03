Der DAX kann sich mit dem Sprung über die fallende Trendlinie bei 15.080 Punkten von seinem Verkaufsdruck befreien. Anleger halten an ihren Aktien fest in der Hoffnung, dass sich höhere Preise schon einfinden werden. Der Glaube hieran reicht schon aus. Die Bankenkrise ist fast vergessen und nun dominiert wieder die Hoffnung an der Börse. Wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...