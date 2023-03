Hamburg (www.anleihencheck.de) - Nachdem es am vergangenen Freitag (24.03.) zu einem kleinen Bankenbeben in Europa kam, in dessen Zuge die Aktie der Deutschen Bank zeitweise um 15% nachgab und sich die CDS-Spreads des Instituts massiv ausweiteten, hat sich die Nervosität mittlerweile wieder etwas gelegt, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. ...

