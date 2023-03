Auch in Zahlen wissen Anleger mittlerweile, dass die Nachfrage nach Corona-Impfstoffen mittlerweile deutlich nachgelassen hat. BioNTech kann diesen auch nicht länger in lukrativen Deals mit Regierungen loswerden und muss sich stattdessen auf dem freien Markt behaupten, was die Margen sichtlich schrumpfen lässt.Ein Ende dieser Entwicklung ist eher nicht in Sicht und so blickt BioNTech (US09075V1026), zumindest was die Bilanzen angeht, auf eine mehr oder weniger ungewisse Zukunft. Die Anleger haben darauf bereits reagiert und die BioNTech-Aktie in den letzten Tagen um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...