Die 35. ordentliche Hauptversammlung der Palfinger fand heute physisch in Salzburg unter Teilnahme von Aktionären mit rund 75 Prozent des vertretenen Grundkapitals statt und beschloss unter anderem die Dividendenausschüttung von 0,77 Euro je Aktie. Das entspricht in Summe rd. 26,8 Mio. Euro an Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2022. An die Palfinger wurde im Zusammenhang mit den gehaltenen 7,5 Prozent eigenen Aktien keine Dividende ausbezahlt. Dividenden-Zahltag ist der 6. April, Ex-Tag der 3. April.

