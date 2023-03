NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 306 Euro belassen. Die Rüstungsbranche gehöre im aktuell unsicheren Wirtschaftsumfeld zu den am besten platzierten Subsektoren, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie überarbeitete ihre Annahmen mit Blick auf die jüngsten Jahresbilanzen der Unternehmen. Bei Rheinmetall steigt ihre kurzfristige Umsatzprognose, was sie mit Lieferungen an Slowenien im Rahmen eines Ringtauschs mit der Ukraine begründete./tav/tih



ISIN: DE0007030009