Das versteht sich gegenüber dem Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt soeben mitteilte. Im Vergleich zum Februar 2023 erhöhten sich die Preise in Deutschland um 0,8 % - auch dies als vorläufiger Wert. Gleichwohl geht die Teuerung zurück: Auf Jahresbasis ergaben sich im Januar und Februar jeweils Raten von 8,7 %. Überdurchschnittlich entwickelten sich im März erneut die Nahrungsmittel-Entgelte mit +22,3 %, während die Energiepreise - nach +19,1 % gegenüber Februar 2022 - nun noch um 3,5 % im Vergleich zum März 2022 stiegen. Hier macht sich indes ein Basiseffekt bemerkbar, da Gas & Co. nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs gegen Ende Februar 2022 mit einem Satz in die Höhe geschossen waren.



