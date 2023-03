Köln (www.fondscheck.de) - Der als feste Institution beim Fonds-Kongress in Mannheim etablierte Sauren Fondsmanager-Gipfel fand 2023 erneut große Beachtung, so die Sauren Fonds-Service AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Podiumsdiskussion der drei hochkarätigen Fondsmanager Dr. Jens Ehrhardt (DJE Kapital), Olgerd Eichler (MainFirst) und Peter E. Huber (Taunus Trust) unter der Moderation von Dachfondsmanager Eckhard Sauren bot den Zuhörern informative Einblicke in die aktuelle, teils auch kontroverse Einschätzung der Anlageexperten. Die zahlreichen Zuhörer vor Ort genauso wie im Live-Stream erhielten in der angeregten Diskussion der Fondsmanager wertvolle Informationen zum derzeitigen Marktumfeld. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...