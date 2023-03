OneStream wurde zum dritten Mal in Folge für seine Fähigkeiten zur Unterstützung der finanziellen und operativen Planung, Konsolidierung, Berichterstattung und Analyseanforderungen von Unternehmen auf der ganzen Welt ausgezeichnet

OneStream Software, ein führender Anbieter von Corporate Performance Management (CPM)-Lösungen für weltweit führende Unternehmen, wurde im globalen Bericht des Business Application Research Center (BARC) über Softwarelösungen für Financial Performance Management (FPM) als Marktführer anerkannt. Der BARC Score Financial Performance Management 2023-Bericht platziert OneStream als Marktführer und rangiert unter den Anbietern mit den höchsten Portfoliofähigkeiten und Marktausführungswerten.

Diese Anerkennung als Marktführer baut weiterhin auf der Dynamik von OneStream im Jahr 2023 auf, denn das Unternehmen meldete kürzlich einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz von über 300 US-Dollar für das Jahr 2022, was einer Steigerung von 50 im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Darüber hinaus konnte das Unternehmen seinen Kundenstamm im Jahr 2022 um 25 erweitern und zählt nun über 1.100 Kunden auf der ganzen Welt.

"OneStream ist als Marktführer für seine einheitliche intelligente Finanzplattform anerkannt, die das gesamte Spektrum der CPM-Prozesse im Unternehmen unterstützt. Darüber hinaus unterstützt die integrierte BI- und Analysefunktionalität von OneStream die Finanzkonsolidierungs- und -planungsfunktionen der Plattform, die wichtige Finanz- und Betriebsmetriken für die organisatorische Ausrichtung zusammenführt. OneStream hat sich zum Ziel gesetzt, einen 100%igen Kundenerfolg zu erzielen, erhält hervorragendes Kundenfeedback und ist weiterhin führend im Bereich FPM weltweit und im DACH-Markt", so Dr. Christian Fuchs, Senior Vice President und Head of Data Analytics Research bei BARC.

Der BARC-Score-Bericht hob OneStream als integrierte CPM-Plattform für Finanzkonsolidierung und -abschluss, Planung, Budgetierung und Forecasting, Reporting und Analyse mit integrierten Funktionen für Financial Intelligence und Finanzdatenqualität hervor. Der Bericht nennt auch die integrierten BI- und Analysefunktionen der Plattform als weitere wichtige Stärke. BARC würdigte auch den OneStream MarketPlace, auf dem mehr als 50 für die Plattform optimierte Geschäfts- und Produktivitätsanwendungen zum Download bereitstehen.

"Diese Anerkennung als Marktführer zeigt unser Engagement, den Kundenerfolg für Unternehmen weltweit voranzutreiben, insbesondere für Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ", so Matt Rodgers, Executive Vice President, EMEA bei OneStream Software. "Wir fühlen uns geehrt, diese Anerkennung drei Jahre in Folge zu erhalten. Wir sind weiterhin bemüht, Unternehmen dabei zu helfen, die Komplexität ihrer Finanzprozesse zu reduzieren und dem Unternehmen Einblicke zu geben, die eine sicherere Entscheidungsfindung ermöglichen, die den Geschäftserfolg maximiert."

Der BARC Score Financial Performance Management Report untersucht globale Anbieter und bewertet verschiedene Kriterien auf zwei Achsen: "Portfoliofähigkeiten" und "Marktausführung". Die bewerteten Anbieter erzielten mit ihrem Produktangebot in EMEA, Nordamerika, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum einen jährlichen Softwareumsatz von mehr als 25 Millionen Euro.

Über OneStream Software

OneStream bietet eine intelligente Finanzplattform, die eine sichere Entscheidungsfindung ermöglicht und die Geschäftsauswirkungen maximiert. OneStream setzt den Unternehmenswert frei, indem es Datenmanagement, Finanzabschluss und -konsolidierung, Planung, Reporting, Analyse und Machine Learning vereint. Wir befähigen Finanz- und Betriebsteams mit KI-gestützten Einblicken, um jeden Tag schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen. Und das alles in einer einzigen, modernen CPM-Plattform, die darauf ausgelegt ist, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und mit Ihrem Unternehmen zu skalieren.

OneStream ist ein unabhängiges Softwareunternehmen mit über 1.100 Kunden, 230 Implementierungspartnern und fast 1.300 Mitarbeitern. Unser oberstes Ziel ist es, 100%igen Kundenerfolg zu erzielen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.onestream.com.

