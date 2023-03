Der Verkauf von IT-Services hat 2022 viel Geld in die Kasse von Kontron gespült. Daher steigt der Gewinn von 48 Millionen Euro auf 233 Millionen Euro an. Beim Umsatz gibt es ein Plus von 9,3 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro aus den fortgeführten Bereichen. Der Auftragsbestand liegt bei 1,5 Milliarden Euro, ein Plus von 26 Prozent. Die Dividende soll ...

