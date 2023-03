EQS-Ad-hoc: Metalcorp Group S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges/Anleihe

Metalcorp Group erhält verbindliches Kaufangebot für BAGR Non-Ferrous Group GmbH und bittet Anleihegläubiger um Zustimmung zur Transaktion und zur Stundung der am 31.03.2023 fälligen Teilrückzahlung



30.03.2023 / 15:15 CET/CEST

Luxemburg, 30. März 2023 - Die Metalcorp Group S.A. (das "Unternehmen" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "Metalcorp-Gruppe") hat von einem Bieter einen finalisierten Kaufvertrag über den Erwerb ihrer Anteile an der BAGR Non-Ferrous Group GmbH, der Muttergesellschaft des Aluminium- und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzerns, erhalten, wobei das Kaufangebot an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, darunter die Zustimmung der erforderlichen Mehrheit der Inhaber der 69.885.000 Euro 8,50 % unbesicherten Schuldverschreibung mit Fälligkeit 2023 (die "Anleihe 2017/2023"), um die Anleihe 2017/2023 zu noch auszuhandelnden Bedingungen in die Erwerbsgesellschaft zu überführen. In Anbetracht dieser Bedingung wird das Unternehmen so bald wie möglich eine Versammlung der Anleihegläubiger für die Anleihe 2017/2023 einberufen, um festzustellen, ob die Transaktion durchgeführt werden kann oder nicht, und um eine Stundung der 8 Mio. Euro Tilgung zu beantragen, die am 31. März 2023 nicht gezahlt werden soll.



In der Zwischenzeit prüft das Unternehmen weiterhin alle Alternativen.



Darüber hinaus hat das Unternehmen den Dialog mit bestimmten Inhabern (die "Ad-Hoc-Gruppe") der 300.000.000 Euro 8,50 % besicherten Schuldverschreibung mit Fälligkeit 2026 (die "Anleihe 2021/2026") fortgesetzt. Die Mitglieder der Ad-Hoc-Gruppe haben eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet und bestimmte Informationen erhalten. Die Ad-Hoc-Gruppe hat den Wunsch geäußert, die Bereitschaft zur Bereitstellung von Finanzmitteln für die operativen Einheiten zu prüfen.



Wichtige Information:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit.



Wenn Ankündigungen in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, stellen diese Aussagen keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden", "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "erwägen", "anstreben", "annehmen" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Solche Aussagen bringen die Absichten, Meinungen oder gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen der Metalcorp Group und der mit der Metalcorp Group zusammenarbeitenden Personen zum Ausdruck. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf aktuellen Plänen, Schätzungen und Prognosen, die Metalcorp Group und die mit Metalcorp Group gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen und Gewissen erstellt haben, die aber nicht den Anspruch erheben, in der Zukunft richtig zu sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die schwer vorhersehbar sind und in der Regel nicht von Metalcorp Group oder den mit Metalcorp Group gemeinsam handelnden Personen beeinflusst werden können. Es sollte bedacht werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Folgen wesentlich von denen abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind oder darin zum Ausdruck kommen.



Für weitere Informationen:

Anouar Belli

Metalcorp Group S.A.

abelli@metalcorpgroup.com



Patrick Handley, Tom Pigott

Brunswick

+44 (0) 20 7404 5959



Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

+49 (0) 89 8896906 25

metalcorp@better-orange.de

