FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Eni von 15,70 auf 14,90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst James Hubbard senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen in der Öl- und Gasbranche. Grund sind niedrigere Prognosen für 2023 für den Brent- und TTF-Gaspreis. Die Branchenwerte blieben aber günstig bewertet./ag/tih



