VERBIO als Hersteller von Biokraftstoffen wird vom Umweltministerium der Ampel permanent behindert, weil der Rohstoff nach Ampel-Meinung nicht für die Herstellung von Biokraftstoffen verwendet werden soll.VERBIO als Größter nimmt in Iowa (USA) die größte Strohbiogasanlage für erdgasbetriebene Trucks und Busse in Betrieb. In Indien wird die dort größte Bioraffinerie zur Herstellung von Biomethan markant erweitert. Nach Fertigstellung der Erweiterungen steigt die Produktion um 70 bis 80 % auf Jahresbasis. Das ergibt eine Hochrechnung der Umsatzziele per 2025 von etwa 2,5 bis 2,6 Mrd. € und ein Gewinnziel von 3,80 bis 4 € je Aktie. Mithin ein KGV um 12 bis 13. Damit ist die Stabilisierung des Kurses in der Bandbreite 40/42 € weitgehend gesichert. Börsenwert 2,8 Mrd. € ist nur eine Zwischengröße, denn: Die Preise für Biokraftstoffe schwanken stark. In USA und Indien kommt es deshalb auf die Volumina an, die ungleich größer eingeschätzt werden als in Deutschland.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 13! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 13 u. a.:++ Jedem Beben folgen Nachbeben++ Alle Banken versuchten den alten Bankertrick++ Deutschlands größte Bank steht im Mittelpunkt++ Die deutschen Autozulieferer bauen ihre Marktstellung aus++ Der fünftgrößte Kalihersteller wackelt technisch++ Die Tech-Spezialitäten mussten deutliche Korrekturen hinnehmenIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info