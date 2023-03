Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) gab bekannt, dass das Board of Directors heute beschlossen hat, auf der 147.ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre am 28.Juni 2023 eine neue Kandidatin für den Posten des unabhängigen externen Direktors vorzuschlagen. Die neue Kandidatin, Miki Tsusaka, wird mit Wirkung vom 28.Juni in das Board of Directors eintreten, sofern die Aktionäre zustimmen. Außerdem hat Masato Iwasaki, Representative Director, Japan General Affairs, seine Absicht bekundet, am selben Tag in den Ruhestand zu treten. Alle anderen derzeitigen Board-Mitglieder, die nicht dem Prüfungs- und Aufsichtsausschuss angehören, werden zur Wiederwahl vorgeschlagen.

"Im Namen des Board of Directors von Takeda möchte ich Masato Iwasaki für seinen unschätzbaren Beitrag für Takeda danken. Während seiner fast 40-jährigen Laufbahn bei Takeda hat er maßgeblich dazu beigetragen, dass sich Takeda zu einem globalen biopharmazeutischen Unternehmen entwickelt hat und dabei unseren Werten treu geblieben ist", sagte Christophe Weber, Representative Director, President und CEO von Takeda, dazu.

Dr. Iwasaki begann seine Karriere bei Takeda 1985 im Bereich Vertrieb und Marketing in Japan. Er wurde 2008 zum Head of the Strategic Product Planning Department und dann 2012 zum Head of Pharmaceutical Marketing Division sowie Director ernannt. Seit 2014 war er President der Japan Pharma Business Unit sowie Mitglied des Takeda Executive Teams. 2021 übernahm er die Leitung der Japan General Affairs und damit die Verantwortung für die Überwachung sämtlicher Geschäftsaktivitäten in Japan. Milano Furuta, der derzeitige President der Japan Pharma Business Unit, wird zusätzlich zu seiner derzeitigen Funktion zum Japan Country Head ernannt.

Miki Tsusaka ist seit ihrer Ernennung im Februar 2023 President von Microsoft Japan. Zuvor war Frau Tsusaka Senior Partner und Managing Director bei der Boston Consulting Group (BCG), wo sie verschiedene Branchen in Fragen zu Wachstumsstrategien, Rentabilität und digitaler Transformation unterstützte. Bei BCG baute sie strategische Beratungsgruppen auf, die sich auf die Entwicklung von Marketing-, Vertriebs- und Preisstrategien spezialisierten, war Chief Marketing Officer (CMO) und gehörte zwei dreijährige Amtszeiten lang dem Executive Committee an. Frau Tsusaka hat einen Bachelor of Arts in Government and East Asian Studies von der Harvard University und einen MBA von der Harvard Business School.

Masami Iijima, Vorsitzender des Nominierungsausschusses, erklärte: "Takeda setzt sich sehr dafür ein, die Vielfalt im Board zu fördern, einschließlich Geschlecht, Nationalitäten, Fähigkeiten und Erfahrungen, und gleichzeitig eine ausgewogene Vertretung unserer globalen Interessengruppen sicherzustellen. Mit dem Beitritt von Miki Tsusaka zu unserem Board werden wir in der Lage sein, unsere Governance weiter zu stärken."

"Wir freuen uns sehr, dass Miki Tsusaka unserem Board beitritt. Mit Unterstützung durch ihre umfassende Expertise und Erfahrung freuen wir uns darauf, unsere Vision weiter zu verfolgen, ein führendes digitales biopharmazeutisches Unternehmen zu werden, das sich auf die Entwicklung lebensverändernder Therapien konzentriert", kommentierte Christophe Weber.

Frau Tsusaka ergänzte: "Ich fühle mich geehrt, als Kandidatin für den Verwaltungsrat von Takeda nominiert zu sein. Ich habe großen Respekt vor Takedas starker Führungsrolle in der biopharmazeutischen Wissenschaft, der wertebasierten Kultur und der Nachhaltigkeit und freue mich darauf, mit den Mitgliedern des Boards zusammenzuarbeiten, um Takedas Ziel und Vision zu verwirklichen."

Kandidaten für Director-Posten die nicht Mitglieder des Prüfungs- und Aufsichtsausschusses sind

Name Kategorie Voraussichtliche Funktion Christophe Weber Intern Amtierend Representative Director,

President Chief Executive Officer Andrew Plump Intern Amtierend Director, President, Research Development Constantine Saroukos Intern Amtierend Director, Chief Financial Officer Masami Iijima Extern Amtierend External Director, Chair of the Board Meeting Olivier Bohuon Extern Amtierend External Director Jean-Luc Butel Extern Amtierend External Director Ian Clark Extern Amtierend External Director Steven Gillis Extern Amtierend External Director John Maraganore Extern Amtierend External Director Michel Orsinger Extern Amtierend External Director Miki Tsusaka Extern Neu External Director

Die folgenden vier Directors, die Mitglieder des Prüfungs- und Überwachungsausschusses sind, wurden auf der 146.ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre im Jahr 2022 gewählt, und ihre Amtszeit läuft bis zur 148.ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre im Jahr 2024.

Name Kategorie Voraussichtliche Funktion Koji Hatsukawa Extern Amtierend External Director, Head of Audit and Supervisory Committee Yoshiaki Fujimori Extern Amtierend External Director, Audit and Supervisory Committee Member Emiko Higashi Extern Amtierend External Director, Audit and Supervisory Committee Member Kimberly A. Reed Extern Amtierend External Director, Audit and Supervisory Committee Member

[Hinweis: Die Mitglieder des Nomination Committee and Compensation Committee werden in der Sitzung des Board of Directors, die nach der 147.ordentlichen Generalversammlung stattfindet, diskutiert und bestimmt.]

