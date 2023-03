London (www.fondscheck.de) - Enpal, Deutschlands am schnellsten wachsendes Unternehmen für erneuerbare Energien mit Sitz in Berlin, hat eine forderungsbesicherte Anleihe in Höhe von insgesamt 356 Millionen Euro herausgegeben, so die Experten von M&G Investments.Diese Asset Backed Security oder ABS-Fazilität bestehe aus vorrangigen Kreditzusagen in Höhe von 300 Millionen Euro von der Citi und 56 Millionen Euro besicherten Mezzanine-Kreditzusagen von Fonds, die von M&G Investments verwaltet würden. ...

