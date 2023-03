Wien (www.fondscheck.de) - Die deutsche Niederlassung von Schroders hat die Private-Assets-Sparte, Schroders Capital, um drei neue Mitarbeiter erweitert, so die Experten von "FONDS professionell".Janin Söder habe am 1. Februar 2023 ihre Stelle als Client Director - Renewable Infrastructure dediziert für den ebenfalls zu Schroders Capital gehörenden Infrastrukturmanager Schroders Greencoat angetreten und berichte an Andreas Markwalder, den Leiter von Schroders Asset Management in der Schweiz. ...

