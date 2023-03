Dortmund, Neuenstein, Berlin (ots) -Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ermöglicht seinen Fans das Fußballerlebnis jetzt auch bis an die Haustür: Wer im BVB-Fanshop bestellt, erhält Informationen zum Versand der Artikel ab sofort nicht nur in Echtzeit per Liveticker, sondern auch in den schwarzgelben Vereinsfarben. Möglich machen das der Paketdienstleister GLS Germany, seit Sommer 2021 offizieller Logistik- und Champion Partner des Vereins, und Bettermile, ein Anbieter KI-gestützter Software für die letzte Meile in der Paketzustellung und strategischer Partner von GLS."Für einen Fan ist die Bestellung von Fanartikeln seines Lieblingsvereins etwas ganz Besonderes. Wir freuen uns, den Bestellprozess mit dem Real-Time-Tracking zu verbessern und unseren Fans dadurch noch mehr Freude bereiten zu können. Die gewonnene Transparenz hilft hoffentlich, die Vorfreude weiter zu schüren" sagt Kerstin Zerbe, Geschäftsführerin der BVB Merchandising GmbH."Nach fast zwei Jahren der erfolgreichen Zusammenarbeit haben wir mit dem Einsatz der Paketverfolgung in Echtzeit den nächsten Schritt gemacht und färben mit der Real-Time-Tracking-Technologie die letzte Meile in der Paketzustellung für BVB-Fans schwarzgelb", sagt Jascha Waffender, Marketingdirektor von GLS.Gemeinsam mit dem Design-Team von Borussia Dortmund haben GLS und Bettermile die Übersichtsseite mit den aktuellen Zustellinformationen eines Fanartikel-Pakets dem BVB-Look angepasst. Sämtliche Updates werden im Fußballsprech per Liveticker übermittelt. So lesen die Empfänger beispielsweise, dass ihr Paket "eine Halbzeit entfernt" ist. Der Liveticker verrät den immer aktuellen Standort und die voraussichtliche Ankunftszeit des Pakets, die die geodatenbasierte Technologie von Bettermile auf bis zu 10 Minuten genau vorhersagt. Zum schwarzgelben Liveticker gelangen die Empfänger über den E-Mail-Link, den sie nach dem Kauf im BVB-Fanshop per E-Mail erhalten. Das Tracking bietet Empfängern auch die Möglichkeit, kurzfristig auf den Zustellprozess einzuwirken - zum Beispiel, wenn man das Paket spontan doch nicht persönlich entgegen nehmen kann.Real-Time-Tracking ist ein gern genutzter Service. "Die Zustellung ist heute ein integraler Bestandteil der Kundenzufriedenheit. Einige Empfänger erwarten die Zulieferung so sehnlich, dass sie im Laufe der Zustellung bis zu 35-mal auf die Übersicht klicken", berichtet Simon Seeger, Gründer und Geschäftsführer von Bettermile.GLS übernimmt den kompletten Fan-Versand des BVB in Deutschland. Alle Trikots, Fußbälle und andere Merchandising-Artikel werden durch den Paketdienstleister zuverlässig an ihre neuen Besitzer übersandt. Die Zustellung aller Pakete erfolgt klimaneutral durch den Einsatz emissionsarmer und -freier Fahrzeuge sowie durch branchenübliche Kompensationen über zertifizierte Klimaschutzprojekte.Über Borussia DortmundBorussia Dortmund gehört zu den traditionsreichsten und populärsten deutschen Fußballklubs. Der 1909 gegründete BVB zählt allein hierzulande mehr als 10 Millionen Fans und blickt darüber hinaus auch weltweit auf eine rasant wachsende Fanbasis. Der achtmalige Deutsche Meister und fünfmalige DFB-Pokalsieger war 1966 der erste deutsche Klub, der einen Europapokalwettbewerb gewinnen konnte. Ebenso gewann der BVB 1997 als erster Bundesligist die UEFA Champions League; im selben Jahr folgte außerdem der Gewinn des Weltpokals. Mit einem Gesamtumsatz von inzwischen über 400 Millionen Euro gehört Borussia Dortmund auch zu den wirtschaftlich stärksten Fußballklubs der Welt.Über die GLS GruppeDie GLS-Gruppe ist einer der größten eigenständigen Paketdienstleister in Europa mit einer starken lokalen Präsenz in fast allen Ländern des Kontinents. Darüber hinaus ist GLS über hundertprozentige Tochtergesellschaften in Kanada und an der Westküste der USA innerhalb eines GLS-Netzwerks tätig. Dies ermöglicht es GLS, ihre Kund:innen und Gemeinschaften nahtlos mit Millionen von Paketen und Geschichten jeden Tag zu verbinden. Das Unternehmen ist stolz darauf, seinen Kund:innen in rund 40 Ländern einen hochwertigen Service zu bieten. Das GLS-Netz besteht aus über 120 Hubs und mehr als 1.600 Depots, die von rund 37.000 Fahrzeugen für die Zustellung auf der letzten Meile und 4.500 Fernlastwagen unterstützt werden. Im Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschaftete GLS einen Rekordumsatz von 5 Milliarden Euro und lieferte 870 Millionen Pakete in sämtlichen Märkten aus. www.gls-group.com (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9k8hBfGT2VDxV018vG6g1d6LsbV5jOrT3uKuR9e7nCAIGU5V_r95Xg7-2BqhKQOvO-2B4rh9Lgt2BETrnji8fLQZ4swLj7xAGbPpL80aWfaC4CWyDyKqWFuVaVTe30L7yUcriYDiVFPO7pW9U5ncbTvK6sjhL2iJdryQJXn458QbWpSML9SrhsysIqfZY2TSW3KEVKlWtBOFT8DhP2gyFpclSag-2Fp6L1tZEK4RPcF56-2BBFgA3kv4acUUdobN-2BzBj5cuysqJiSTU-2B0c-2BBWIbvTbkcvWS-2FZ32MEkSVTVZ-2BrtrpZXO-2FQUv89p6S5r6GpnsPN47s5RzLKtK95C9OOuDXwoOeWD9M2CB1o1QaPG9gTEl9oQC4JeVzabIHkSowvFHA-2Ffs7G83-2BUSWdEZz86vyleD-2BO4y0bSQdc-3D)Über BettermileBettermile transformiert die Logistik der letzten Meile. Das 2017 als GLS eCom Lab GmbH gegründete Unternehmen bietet eine speziell für die Paketzustellung entwickelte, KI-gestützte, geodatenbasierte SaaS-Lösung für mehrstufige Adressverarbeitung, dynamische Routenoptimierung, Real Time Tracking und die Navigation mit vielen Stopps. Produktivität und Kundenzentriertheit gehören für Bettermile zusammen. Mit seinen Anwendungen steigert Bettermile die Effizienz auf der letzten Meile und schafft ein außergewöhnliches Liefererlebnis für Empfänger:innen. Dabei versteht sich Bettermile nicht als reiner Tech-Anbieter, sondern als Unternehmen, das seine Kund:innen bei der digitalen Transformation mit intuitiver Technologie, Beratung und der Integration der Softwarelösungen begleitet. www.bettermile.com