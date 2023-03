Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +1.76% vs. last gabb, +3.40% ytd, +67.30% seit Start 2013.. Gesamstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 110.703 Euro ein Plus von 1007,03 Prozent. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Bei der im jüngsten Absturz laufend aufgebauten Bawag-Position habe ich heute einen teilweisen Verkauf gestarten, die Position ist schon im Plus und ich trade nun ein wenig rund um diese Position. Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ...

