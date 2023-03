DJ Mercedes-Benz bekräftigt Maßnahmen zur CO2-Reduzierung

FRANKFURT (Dow Jones)--Mercedes-Benz hat Maßnahmen bekräftigt, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Man habe "den Schalter in Richtung ESG umgelegt - insbesondere in unserem Hochlauf der Elektromobilität", sagte Vorstandschef Ola Källenius anlässlich einer ESG-Konferenz für Investoren und Analysten. "ESG ermöglicht langfristige Wertschöpfung. Dazu gehört es, Risiken zu minimieren und Chancen im nachhaltigen Wirtschaften zu nutzen. Beides wollen wir weiter vorantreiben."

Dazu zählt etwa, dass Mercedes zur stärkeren Verbreitung der Elektromobilität ein eigenes globales Schnellladenetzwerk aufbaut, welches nach Möglichkeit mit grünem Strom betrieben werden soll. Zudem verfolgt der Konzern mit allen seinen Stahlpartnern eine grüne Stahllieferkette spätestens ab 2039. In der Produktion strebt Mercedes eine Senkung der CO2-Emissionen bis 2030 um 80 Prozent an. Der Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergiebedarf der eigenen Produktionsstätten soll um 70 Prozent steigen.

March 30, 2023

