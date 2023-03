DJ Aktien Schweiz schließen freundlich - Bankenwerte gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Entspannung in der Bankenkrise hat auch am Donnerstag die Schweizer Aktien nach oben geführt. Das Ausbleiben weiterer negativer Nachrichten beflügelt die Hoffnung, dass das Schlimmste überstanden ist. Allerdings bereitet die Zinserhöhungspolitik der Notenbanken den Anlegern nach wie vor Sorgen. Am Donnerstag zeigten Verbraucherpreisdaten aus Deutschland einen weniger starken Rückgang als erhofft. Am Freitag wird aus den USA der Index der persönlichen Konsumausgaben folgen und damit das bevorzugte Maß der US-Notenbank zur Beurteilung der Teuerung.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 11.032 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 56,47 (zuvor: 77,3) Millionen Aktien.

Bankenwerte waren erneut gesucht, nachdem am Vortag die UBS die Auswechslung ihrer Führungsspitze angekündigt hat. UBS gewannen 3,4 Prozent und Credit Suisse 1,5 Prozent. Die Versicherer blieben etwas dahinter, so stiegen Zurich Insurance um 1,1 und Swiss Re um 0,2 Prozent.

Auf einer Präsentation hat Alcon zuversichtliche Ziele für die kommenden Jahre präsentiert. Die Aktie verteuerte sich um 4,7 Prozent.

Mit der festen Nasdaq wurden Technologieaktien gekauft. AMS-Osram rückten um 7,7 Prozent vor, Logitech gewannen 2,6 Prozent. Der Bankensoftwarespezialist Temenos erhält einen Auftrag von einer US-Bank. Zum Umfang wurde nichts bekannt. Temenos verteuerten sich um 6,2 Prozent.

Die schweizerische Galenica (+0,7%) schließt mit der niederländischen Shop Aopotheke eine strategische Partnerschaft für den eidgenössischen Markt. Erst vor kurzem hat Zur Rose (+3,8%), ein Schweizer Wettbewerber von Shop Apotheke, beschlossen, sich aus dem heimischen Markt zurückzuziehen.

Nestle (-1,1) bremsten den SMI etwas aus. Dagegen legten die Pharmaschwergewichte Novartis und Roche mit dem Markt bis zu 0,7 Prozent zu.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2023 11:40 ET (15:40 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.