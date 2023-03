PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Donnerstag überwiegend mit weiteren Aufschlägen geschlossen. Abgaben gab es lediglich an der Budapester Börse. Klare Zugewinne gab es dafür am polnischen Markt, wo die Investoren einige Quartalszahlen gut aufnahmen.

Auch in Westeuropa und den USA verzeichneten die Aktienmärkte Gewinne. Am Markt war von einer zunehmenden Risikobereitschaft die Rede, zumal in den vergangenen Tagen weitere Hiobsbotschaften aus dem Bankensektor ausgeblieben waren.

Der ungarische Bux ging 1,72 Prozent tiefer bei 41 603,82 Punkten aus dem Handel. Die Papiere der Zugpferde OTP Bank , Mol und Gedeon Richter büßten zwischen 1,2 und 3 Prozent ein. Zuwächse von zwei Prozent bei Magyar Telekom fielen hingegen nicht ins Gewicht.

Die übrigen Handelsplätze der Region knüpften jedoch an den guten Vortag an. In Prag gewann der PX 1,18 Prozent auf 1336,74 Zähler. Für Aufwind sorgten die starken Finanztitel. Die deutlichsten Kursgewinne von 2,8 Prozent wiesen hier die Aktien der schwer gewichteten Erste Group auf, die Anteile an der Moneta Money Bank und der Komercni Banka legten jeweils um 1,4 Prozent zu.

Sehr fest schloss der Warschauer Aktienmarkt. Der Wig-20 kletterte um 3,15 Prozent auf 1763,29 Zähler. Der marktbreite Wig rückte um 2,61 Prozent auf 58 665,21 Punkte vor. Allegro-Aktien schossen nach Öffnung der Bücher um 14 Prozent hoch, die vorgelegten Zahlen der Internetauktionsplattform lagen jedoch im Rahmen der Konsenserwartungen.

Nach der Vorlage von Zahlen gesucht waren zudem PZU, die Papiere zogen um 6,8 Prozent an. Besonders der vom Versicherer vermeldete Nettogewinn konnte die Markterwartungen mit einem Zuwachs um über ein Drittel zum Vorjahreszeitraum deutlich übertreffen. Analyst Lukasz Janczak von Erste Group bezeichnete das Zahlenwerk in einer ersten Reaktion als "sehr stark".

An der Moskauer Börse ging es moderat aufwärts. Der RTS-Index stieg um 0,19 Prozent auf 1.006,43 Einheiten./spa/ste/APA/bek/he

