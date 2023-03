Das Unternehmen fürchtet, dass die neuen EU-Regeln zu politischer Werbung nicht umgesetzt werden können. Keine politische Werbung für Instagram und Facebook Wie Insider:innen der Financial Times verrieten, überlegt die Geschäftsleitung von Meta, ein unternehmensweites Verbot von politischer Werbung einzuführen. Grund dafür sei die bevorstehende neue EU-Verordnung: Es sei unklar, ob in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram die geforderten Bedingungen für politische Onlinewerbekampagnen umgesetzt werden können. Bei Verstoß drohen den Plattformen Strafen in Höhe von bis zu vier Prozent des weltweiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...