Der DAX hat seinen Erholungskurs am Donnerstag schwungvoll fortgesetzt und über 15.500 Punkten geschlossen. Zum Handelsschluss in Frankfurt stand ein Plus von Aufschlag von 1,26 Prozent auf 15.522,40 Punkte an der Kurstafel. Einen Tag vor Quartalsende fehlen dem Dax damit weniger als 200 Punkte bis zu seinem Jahreshoch von Anfang März.Der MDAX stieg um 2,14 Prozent auf 27 458,79 Punkte und auch die wichtigsten Börsen Europas legten zu. Unterstützung lieferten dabei nachlassende Sorgen um den Bankensektor ...

