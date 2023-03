Hongkong und Shanghai, 30. März 2023 (ots/PRNewswire) -Fosun International Limited (HKEX Aktiencode: 00656, "Fosun International") gab heute zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ("Fosun" oder die "Gruppe") seine Jahresergebnisse für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (der "Berichtszeitraum") bekannt.Im Jahr 2022 wurde die Wirtschaft durch das zunehmend schwierige makroökonomische Umfeld, die Zinserhöhungen des US-Dollars und die geopolitischen Spannungen weiter beeinträchtigt. Fosun setzte eine fokussierte Strategie um, legte weiterhin ein solides Fundament für seine Entwicklung und erzielte eine stetige Entwicklung in seinen Kerngeschäften. Während des Berichtszeitraums erzielte die Gruppe einen Gesamtumsatz von 175,39 Mrd. RMB, was einem Anstieg von 8,7% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die vier Kerntöchter Yuyuan, Fosun Pharma, Fosun Insurance Portugal und Fosun FOLIDAY, die sich auf die Bedürfnisse der globalen Familienkunden in Bezug auf Gesundheit, Glück und Wohlstand konzentrieren, trugen 72% zum Umsatz bei, wobei der Umsatz von Fosun FOLIDAY deutlich um 49% auf 13,78 Mrd. RMB gestiegen ist. Aufgrund des wiederholten Ausbruchs der COVID-19-Pandemie im Jahr 2022,sowie der Turbulenzen und des Abschwungs auf den internationalen Kapitalmärkten, die zu hohen Geschäftskosten und einem Anstieg der schwebenden Verluste bei Investitionen auf dem sekundären Kapitalmarkt führten, wurden die Geschäftstätigkeit und die industriellen Investitionen der Gruppe insgesamt in unterschiedlichem Maße beeinträchtigt. Während des Berichtszeitraums belief sich der den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbare Nettogewinn auf 0,54 Mrd. RMB.Während des Berichtszeitraums hat Fosun seine Kapital- und Vermögensstruktur durch aktives Schuldenmanagement weiter optimiert, um den heftigen Schwankungen auf dem Kapitalmarkt wirksam zu begegnen und eine stabile Liquidität aufrechtzuerhalten. Zum Ende des Berichtszeitraums waren Barmittel, Bankguthaben und Festgelder reichlich vorhanden und beliefen sich auf 100,56 Mrd. RMB; das Verhältnis der Gesamtverschuldung zum Gesamtkapital betrug 53,2% und sank im Vergleich zu Mitte 2022 um 3,6 Prozentpunkte; die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten lagen auf einem niedrigen Niveau von 4,7%; der bereinigte Nettoinventarwert (NAV) betrug 21,6 HK$ pro Aktie.Erwähnenswert ist, dass die Gruppe im Januar 2023 mit acht inländischen Banken einen Konsortialkreditvertrag in Höhe von 12 Mrd. RMB abgeschlossen hat. Dabei handelte es sich um den größten Konsortialkredit für Privatunternehmen, der seit der Ankündigung der "Förderung und Unterstützung der Entwicklung der Privatwirtschaft und privater Unternehmen" auf der Zentralen Wirtschaftlichen Arbeitskonferenz im Dezember 2022 von fünf großen staatlichen Banken in Zusammenarbeit mit politischen Banken und Aktienbanken geführt wurde.Im Jahr 2022 konnte Fosun seine globalen Geschäftsmöglichkeiten weiter ausbauen. Der Umsatz in Übersee belief sich auf 77,4 Mrd. RMB, was einem Anstieg von 14% im Vergleich zum Vorjahr entspricht und 44% des Gesamtumsatzes ausmacht. Zum Ende des Berichtszeitraums verfügte Fosun über 43 Markenunternehmen kann gestrichen werden und mehr als 45 000 Mitarbeiter in Übersee. Die F&E-Investitionen der Gruppe erreichten 10,4 Mrd. RMB, was einem Anstieg von 17% im Vergleich zum Vorjahr entspricht; Ende 2022 verfügte Fosun über 1771 Patente für Erfindungen.Die Synergiefähigkeit des globalen FC2M-Ökosystems von Fosun wurde weiter verbessert, was den Multiplikatoreffekt des Ökosystems unterstreicht. Während des Berichtszeitraums hat das Ökosystem der Gruppe einen Gesamtwert von mehr als 6,9 Mrd. RMB verschaffen und verfügt über 133 Produkte, die jeweils mehr als 100 Mio. RMB Umsatz generierten, darunter 22 neue Produkte; 50,8 Mio. neu registrierte Mitglieder im Laufe des Jahres, was einem Anstieg von 27% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die beiden führenden C-End-Plattformen trugen weiterhin zu einem schnellen und qualitativ hochwertigen Mitgliederwachstum bei. Während des Berichtszeitraums gewann Fosun Health 9,24 Mio. registrierte Nutzer hinzu, womit sich die kumulierte Zahl der registrierten Mitglieder auf 22,58 Mio. erhöhte. Zum Ende des Berichtszeitraums hatte Fosun Alliance 6,4 Mio. registrierte Mitglieder.Seit Anfang 2023 ist ein starker Aufwärtstrend in den Bereichen Konsum und Tourismus zu verzeichnen. Im Jahr 2023 wurde das Laternenfest im Yuyuan-Garten, das auf dem chinesischen Festland und in Übersee große Anerkennung fand, zum Stadtgespräch und zog mehr als 4 Mio. Besucher an, was den Konsum in der Region effektiv ankurbelte. Das Tourismusgeschäft von Fosun hat sich schnell erholt, Atlantis Sanya, eine Tochtergesellschaft von FTG, konnte sich vollständig regenerierenund das Niveau von vor der Pandemie übertreffen. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2023 wurde ein Geschäftsvolumen von 399 Mio. RMB erzielt, was einem Anstieg von 10% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2022 entspricht, die durchschnittliche Zimmerauslastung erreichte 96%. Das Geschäftsvolumen von Club Med und Lijiang FOLIDAY Town stieg im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2022 um 55% bzw. 149%.Guo Guangchang, Vorsitzender von Fosun International, sagte: "Fosun hat die Strategie des Fokus auf seine Kerngeschäfte entschlossen vorangetrieben, die Positionierung als globaler innovationsgetriebener Konsumgüterkonzern und die Mission, einer Milliarde Familien weltweit zu dienen, deutlich gemacht. In Zukunft werden wir die Innovation weiter stärken, unsere globalen Aktivitäten vertiefen und weitere gute Produkte und Dienstleistungen entwickeln. 