Shanghai, 30. März 2023 (ots/PRNewswire) -Am 10. März 2023 gab Pylon Technologies Co., Ltd. ("Pylontech") (Aktiennummer 688063) bekannt, dass sein Lithium-Ionen-Batteriesystem für die Schifffahrt in Japan ein JET-Zertifikat erhalten hat. Dieses Zertifikat, das auf der Grundlage von JIS C 8715-2: 2019 ausgestellt wurde, ist ein weiteres Zeichen der Anerkennung für Pylontech auf dem japanischen Markt nach dem Erhalt des JET-Zertifikats für die 37-Ah-Einzelbatteriezelle (Modell: 37PN) und des S-Mark-Zertifikats für sein Force-H2-Batterie-Energiespeichersystem.JET setzt höhere technische Standards für Lithium-Ionen-Batteriesysteme in der Schifffahrt aufgrund der rauen Betriebsumgebung. Dieses Zertifikat stellt einen bedeutenden Durchbruch für Pylontech dar und beweist die technische Stärke und Zuverlässigkeit des Unternehmens. Darüber hinaus konnte Pylontech den Anwendungsbereich seiner Batteriesysteme in Japan erweitern.Im Jahr 2020 veröffentlichte die japanische Regierung die "Strategie für grünes Wachstum durch Erreichen der Kohlenstoffneutralität im Jahr 2050",die einen Plan für die Realisierung eines kommerziellen Betriebs von emissionsfreien Schiffen bis 2030 enthält. Es wird erwartet, dass dies einen tiefgreifenden Einfluss auf die Entwicklung von Schiffsbatteriesystemen in Japan haben wird. Der Erhalt des JET-Zertifikats bedeutet für Pylontech den Eintritt in den Markt für Schiffsbatterien und unterstreicht damit das Engagement des Unternehmens für die Beschleunigung der Kohlenstoffneutralität in Japan.Mit einer vertikal integrierten Industriekette ist Pylontech einer der wenigen Anbieter von Energiespeichersystemen weltweit mit starken unabhängigen F&E- und Fertigungskapazitäten für zentrale Ergiespeicherkomponenten wie Zellen, Module und Batterieenergiesysteme. Die Lösungen von Pylontech haben aufgrund ihrer hochmodernen Technologien und Zuverlässigkeit das Vertrauen von mehr als 1.000.000 Haushalten in über 80 Ländern gewonnen, darunter auch Japan."Pylontech ist stolz darauf, das JET-Zertifikat erhalten zu haben, da die strengen Standards ein Beweis für unser Engagement für fortschrittliche Technologien sind. Es hat auch die Anwendung von Batteriesystemen in Japan erweitert. Pylontech wird seine Expansion auf dem japanischen Markt fortsetzen und ist bestrebt, Japans emissionsfreie Gesellschaft voranzutreiben, indem es seine Vorteile bei der Entwicklung und Herstellung von Zellen nutzt," sagte Geoffrey Song, Vizepräsident des internationalen Geschäfts von Pylontech.Informationen zu JETJET (Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories) ist für die Prüf- und Zertifizierungsdienste zur Bewertung der Zuverlässigkeit und Sicherheit von in Japan hergestellten oder nach Japan exportierten PV-Solarmodulen zuständig.Informationen zu PylontechPylontech ist ein spezialisierter Anbieter von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS), der sein Fachwissen in den Bereichen Elektrochemie, Leistungselektronik und Systemintegration bündelt, um weltweit zuverlässige Energiespeicherlösungen anzubieten. Durch kontinuierliches und schnelles Wachstum hat sich das Unternehmen zu einem weltweit führenden Anbieter von Energiespeichersystemen entwickelt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2038805/Pylontech.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pylontechs-lithium-ionen-batteriesystem-fur-die-schifffahrt-erhalt-jet-zertifikat-in-japan-301786189.htmlPressekontakt:Laura Xia,laura.xia@pylontech.com.cnOriginal-Content von: Pylon Technologies Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153435/5476413