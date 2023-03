Intershop Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Beschlüsse der 60. ordentlichen Generalversammlung vom 30. März 2023



30.03.2023 / 18:47 CET/CEST





Medienmitteilung vom 30. März 2023 An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Intershop Holding AG waren 71.37 Prozent aller Aktien, respektive 91.46 Prozent der eingetragenen, stimmberechtigten Aktien vertreten. Allen Anträgen des Verwaltungsrats wurde zugestimmt. Unter anderem wurde beschlossen: Auszahlung einer ordentlichen Dividende von CHF 25.00 je Aktie zuzüglich einer einmaligen Sonderdividende von CHF 25.00 je Aktie am 5. April 2023 (ex-Datum: 3. April 2023)

Wiederwahl von Ernst Schaufelberger, Kurt Ritz und Dr. Christoph Nater in den Verwaltungsrat und den Vergütungsausschuss

Wiederwahl von Ernst Schaufelberger zum Präsidenten des Verwaltungsrats

Genehmigung des beantragten maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Die Amtsdauer aller gewählten Vertreter endet mit Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. An der konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrats wurde Ernst Schaufelberger zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses bestimmt. Kontakt Cyrill Schneuwly, CEO

Thomas Kaul, CFO Unternehmensporträt Intershop ist ein an der SIX Swiss Exchange kotiertes und in der Schweiz tätiges Immobilienunternehmen, das vorwiegend in kommerzielle Liegenschaften investiert. Das Portfolio am 31.12.2022 umfasste 49 Liegenschaften mit einer vermietbaren Fläche von rund 517'000 m² und einem Marktwert von rund 1.4 Milliarden Schweizerfranken. Intershop investiert vornehmlich im Wirtschaftsraum Zürich, im Genferseegebiet und entlang der Hauptverkehrsachsen. Das Portfolio kombiniert hohe Ertragskraft und Sicherheit dank nutzungsgemässer und geografischer Diversifikation mit einem beachtlichen Mehrwertpotenzial in den entwicklungsfähigen Liegenschaften. Agenda 22.08.2023 Publikation Halbjahresbericht 2023 mit Online-Präsentation für Medienvertreter und Finanzanalysten

