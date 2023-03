Mit großer Sorge blicken nicht nur die Anleger auf die Entwicklung des Immobiliensektors im laufenden Jahr. Auch Aroundtown hat steigende Zinsen und nachlassende Immobilienpreise bereits recht deutlich zu spüren bekommen und zieht nun die ersten Konsequenzen. Jene treffen auch die Aktionäre sehr direkt, wenngleich davon niemand so richtig überrascht sein dürfte.So kündigte Aroundtown (LU1673108939) an, dass für 2022 keine Dividende gezahlt werden soll, was die meisten Anleger bereits auf dem Zettel gehabt haben dürften. Dennoch ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...