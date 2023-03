REDWOOD CITY (IT-Times) - Der Online-Spiele-Entwickler Electronic Arts will seine Kosten weiter senken und dafür zahlreiche Mitarbeiter des Unternehmens entlassen und die Büroflächen verkleinern. Am 27. März 2023 genehmigte das Board von Electronic Arts Inc. (Nasdaq: EA, ISIN: US2855121099) einen Restrukturierungsplan...

Den vollständigen Artikel lesen ...