ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat Intel nach einem Webinar über die Entwicklungen im Segment Rechenzentren und Künstliche Intelligenz (KI) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Der Halbleiterkonzern habe Angaben über sein erwartetes Wachstum des gesamten adressierbaren Marktes bis 2027 gemacht, schrieb Analyst Chris Caso in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Intel rechne hier mit einem Wachstum im niedrigen 20-Prozent-Bereich. Das größte Wachstum dürfte rund um KI zu verzeichnen sein./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2023 / 14:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US4581401001