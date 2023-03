EQS-News: Siltronic AG / Schlagwort(e): Personalie

Pressemitteilung

Siltronic AG

Einsteinstraße 172

81677 München

www.siltronic.com

Aufsichtsrat beruft Claudia Schmitt zur Finanzvorständin der Siltronic AG als Nachfolge von Rainer Irle München, 30. März 2023 - Claudia Schmitt wird zum 1. Juli 2023 neue Finanzvorständin der Siltronic AG. Dies hat der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung beschlossen. Sie folgt auf Rainer Irle (53), der seit 2013 als Finanzvorstand der Siltronic AG tätig ist und auf eigenen Wunsch das Unternehmen verlassen wird. Claudia Schmitt (51) wird zunächst für drei Jahre bestellt. "Wir freuen uns sehr, Ihnen mit Frau Schmitt eine erfahrene Nachfolgerin für Herrn Irle aus den eigenen Reihen der Siltronic vorstellen zu können.", sagt Dr. Tobias Ohler, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Siltronic AG. "Claudia Schmitt hat bereits seit mehr als 13 Jahren zum profitablen Wachstumskurs der Siltronic beigetragen und bringt für ihre neue Vorstandsaufgabe langjährige und umfassende Finanzerfahrung mit. Zuletzt war sie Leiterin Controlling und Treasury bei der Siltronic AG." "Rainer Irle danken wir sehr herzlich für seine hervorragende Arbeit bei Siltronic. In den vergangenen 10 Jahren hat er wesentlich zum Wachstum des Unternehmens beigetragen und unter anderem den erfolgreichen Börsengang der Siltronic AG im Jahr 2015 begleitet.", so Herr Ohler weiter. "Mit Frau Schmitt wurde eine ausgezeichnete Wahl als Nachfolgerin für meinen Vorstandkollegen Rainer Irle getroffen. Ich schätze seit vielen Jahren die Zusammenarbeit mit ihr als brilliante Kollegin und könnte mir keine bessere Nachbesetzung vorstellen.", sagt Dr. Christoph von Plotho, Vorstandsvorsitzender der Siltronic AG. Herr Dr. Michael Heckmeier, welcher den Vorstandsvorsitz nach der Hauptversammlung der Siltronic AG am 6. Mai 2023 übernehmen wird, freut sich sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit. "Ich habe Frau Schmitt als ausgezeichnete Finanzexpertin und Führungskraft kennengelernt und freue mich über eine starke interne Nachbesetzung", erklärt Herr Heckmeier. Rainer Irle Rainer Irle, geboren 1970, wurde 2013 zum Finanzvorstand der Siltronic AG berufen. Zuvor war der studierte Wirtschaftsingenieur und ausgebildete Banker bereits als Leiter Konzernstrategie und Finanzvorstand des amerikanischen Tochterunternehmens bei Siltronic tätig. Zudem war er in seiner Karriere als Leiter Konzerncontrolling bei der Wacker Chemie AG und als Unternehmensberater bei A.T. Kearney tätig. Claudia Schmitt Claudia Schmitt ist 1971 geboren. Im Anschluss an eine kaufmännische Ausbildung schloss sie ihr Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes, Saarbrücken, 1998 als Diplom-Kauffrau ab. In ihrer beruflichen Laufbahn arbeitete sie zunächst in verschiedenen Positionen des Konzerncontrollings der Wacker Chemie AG. 2009 erfolgte der Wechsel zur Siltronic AG, wo sie als Corporate Vice President die Bereiche Controlling und Treasury verantwortet. Kontakt: Verena Stütze

Vice President Investor Relations & Communications

Tel.: +49 (0)89 8564 3133

E-Mail: investor.relations@siltronic.com

Unternehmensprofil: Als einer der führenden Waferhersteller ist Siltronic global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen der Elektronik - von Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Präzision, Innovation und Wachstum. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.500 Mitarbeiter weltweit und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind in den beiden Börsenindices MDAX und TecDAX vertreten.



