Commerzbank: Achtung, Bärenflagge!

Bald neuer Abverkauf im Bankensektor? Das sieht nicht gut aus bei der Commerbank-Aktie (CBK)! Börsentäglich frische Setups im Alphatrader-Chat von ratgebergeld.at!

Symbol: CBK ISIN: DE000CBK1001

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des deutschen Kreditinstituts formierte nach dem Kreuzen der gleitenden Durchschnitte eine Bärenflagge. Ein weiteres Zeichen, das tendenziell auf bald wieder fallende Kurse hindeutet, ist das geringe Handelsvolumen bei den Kursanstiegen der letzten Tage.

Chart vom 30.03.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 9.7547 EUR

Meinung: Der Bankensektor bleibt nervös. Die Gefahr von Kreditausfällen der zahlreichen Krisenzombies und die immer noch hohe Inflation sorgen dafür, dass sich Bank-Aktien auf beiden Seiten des Atlantiks in den letzten Tagen deutlich schlechter entwickelten als der Gesamtmarkt. Die Commerzbank konnte ihren Gewinn gegenüber dem Vorjahr deutlich steigern und zahlt nach drei Jahren Pause wieder eine Dividende aus.

Setup

Mögliches Setup: Die Bärenflagge ist eine Steilvorlage für ein Short-Setup. Mit dem Trigger unter der letzten Tageskerze und dem Stop Loss in Höhe des 50er-EMA können wir eine relativ kleine Risikospanne setzen. Das Gewinnpotenial des Leerverkaufs ist gemessen am Kursziel beim Pivot-Tief vom 20. März erheblich größer. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 17. Mai, so dass ein mehrwöchiger Swingtrade infrage kommt. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BÄRISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in CBK.

Veröffentlichungsdatum: 30.03.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.