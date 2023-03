Die Erholung am US-Aktienmarkt hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Die Leitindizes Dow Jones und S&P 500 sind dabei auf den höchsten Stand seit drei Wochen gestiegen, während die Volatilität im Vergleich zur turbulenten Monatsmitte spürbar nachgelassen hat. Beim Dow stand am Ende ein Plus von 0,43 Prozent auf 32.859,03 Zähler an der Kurstafel, der S&P 500 ging 0,57 Prozent höher bei 4.050,83 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,91 Prozent auf 12.963,14 Punkte ...

