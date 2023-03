Nach einigen dramatischen Tagen erlebten die Börse am Mittwoch endlich wieder eine etwas größere Entspannung. Rund um den Bankensektor gab es zuletzt keine neuen Hiobsbotschaften zu hören. Allein diese Tatsache reichte aus, um die Kurse teils deutlich in Richtung Norden zu bewegen.Bei der schwer gebeutelten Deutschen Bank (DE0005140008) ließen sich Zugewinne von knapp 2,5 Prozent feststellen, welche die Aktie wieder auf 9,14 Euro hievten. Die Anleger werden wieder etwas mutiger, während munter darüber spekuliert wird, was genau den Kurssturz aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...