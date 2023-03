HELSINKI (dpa-AFX) - Nach der türkischen Zustimmung zum Nato-Beitritt seines Landes hat Finnlands Präsident Sauli Niinistö den 30 Bündnismitgliedern für Vertrauen und Unterstützung gedankt. "Finnland ist nun bereit, der Nato beizutreten", schrieb das finnische Staatsoberhaupt am späten Donnerstagabend auf Twitter. Sein Land werde ein starker und fähiger Bündnispartner sein. Auch die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin richtete einen kollektiven Dank an alle Nato-Mitglieder. Zudem sprachen beide dem finnischen Nachbarland Schweden auf dessen Weg in die Nato ihre Unterstützung aus.

Zuvor stimmte das türkische Parlament in Ankara für die Aufnahme Finnlands in die Nato. Die Ratifizierung der Türkei war die letzte, die das nordische EU-Land noch für den Beitritt benötigte. Anders sieht die Lage für Schweden aus, das die Nato-Mitgliedschaft im Mai 2022 gemeinsam mit Finnland beantragt hatte und eigentlich parallel mit seinem Nachbarn aufgenommen werden wollte. 28 der 30 derzeitigen Bündnismitglieder haben schon vor längerer Zeit neben den finnischen auch die schwedischen Beitrittsprotokolle ratifiziert - Ungarn und die Türkei fehlen aber aus schwedischer Sicht weiterhin./trs/DP/he