Das Sanierungskonzept endet bei Ablehnung durch die Gläubigerbanken entweder in der Insolvenz oder in der Komplettenteignung der Aktionäre. Wird das Sanierungskonzept angenommen, wird schlussendlich der österreichische Unternehmer Stefan Pierer Alleingesellschafter. So oder so: Für die Aktionäre bedeutet es den Totalverlust. Wer noch Aktien besitzt, sollte diese verkaufen, umzumindest den Verlust steuerlich geltend machen zu können.



