Brockhaus Technologies erwartet für 2023 ein weiteres Rekordjahr bei Umsatz und Ergebnis Geschäftsjahr 2022 mit Umsatzerlösen von € 145,3 Mio. und bereinigtem EBITDA von € 50,0 Mio. über der Prognose

Zusätzlich hohe Wertrealisierung aus Anteilsverkauf von Palas: Erhaltene Verkaufserlöse von rund € 59 Mio. und potenzielle Kaufpreistranchen für die Jahre 2023/2024 von bis zu € 16,8 Mio.

Verschuldung massiv reduziert und große finanzielle Reserven für weiteres profitables Wachstum: Liquide Mittel steigen auf € 70,8 Mio., Free Cashflow vor Steuern bei € 39,8 Mio., Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA sinkt auf 0,75

Optimismus für 2023: Umsatzwachstum auf € 165 bis 175 Mio. bei EBITDA-Marge von 35% Frankfurt am Main, 31. März 2023. Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) hat im Geschäftsjahr 2022 Rekordzahlen bei Umsatz und Ergebnis erzielt. So weisen die fortgeführten Aktivitäten (d.h. ohne das im November 2022 veräußerte Tochterunternehmen Palas) ein Umsatzwachstum vor PPA von +38,1% auf € 145,3 Mio. (2021 pro forma: € 105,2 Mio.) auf. Das bereinigte EBITDA stieg um +22,5% auf € 50,0 Mio. (2021: € 40,8 Mio.), was einer bereinigten EBITDA-Marge von 34,4% (2021: 38,8%) entspricht. Damit wurde die zuletzt am 24. November 2022 angepasste Prognose übertroffen. Unbereinigt beliefen sich die Umsatzerlöse auf € 143 Mio. (+44% ggü. 2021; € 99 Mio.) bei einem EBITDA von € 47 Mio. (+144% ggü. 2021; € 19 Mio.) und einem EBIT von € 29 Mio. (+899% ggü. 2021; € 3 Mio.). Das EBIT ist insbesondere von PPA-Abschreibungen von € 14 Mio. (2021: € 14 Mio.) beeinflusst. Die sehr positive operative Entwicklung auch in schwierigen Zeiten und die mit dem erfolgreichen Verkauf der 70%-Beteiligung am Partikelmessspezialisten Palas verbundene hohe Wertrealisierung bestätigt das Geschäftsmodell von BKHT und die Fähigkeit, attraktive Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial zu identifizieren und erfolgreich weiterzuentwickeln. Die bereits erhaltenen Verkaufserlöse von rund € 59 Mio. und die für die Zukunft möglichen nachgelagerten Kaufpreistranchen für die Jahre 2023 und 2024 von bis zu € 16,8 Mio. liegen ein Vielfaches über dem für Palas in 2018 investierten Eigenkapital von rund € 18 Mio. "Das Geschäftsjahr 2022 hat eindrucksvoll bewiesen, wie erfolgreich unser Geschäftsmodell ist. Die sehr gute operative Performance der fortgeführten Beteiligungen und die hohe Wertrealisierung durch den Verkauf von Palas unterstreichen unsere Fähigkeit, attraktive Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial zu identifizieren, zu akquirieren und erfolgreich weiterzuentwickeln. Entsprechend sind wir auch für 2023 sehr zuversichtlich. So soll der Konzernumsatz weiter auf € 165 bis 175 Mio. steigen und die EBITDA-Marge mit 35% auf einem sehr hohen Niveau bleiben", kommentiert Gründer und CEO Marco Brockhaus die Entwicklung. Sehr positive Entwicklung in beiden fortgeführten Segmenten Die Tochter Bikeleasing (Segment Financial Technologies) mit ihrer digitalen und hochautomatisierten B2B-Finanzplattform für die Vermittlung, Finanzierung und Verwaltung von Mitarbeiter-Benefits erzielte 2022 ein weiteres Rekordwachstum mit einem Umsatzplus (vor PPA) von +50,5% auf € 109,2 Mio. (2021: € 72,6 Mio.) und einem bereinigten EBITDA von € 46,5 Mio. (2021: € 39,8 Mio.). Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 42,6%. Ohne Einbeziehung des positiven Sondereffekts aus dem Abgang von Leasingforderungen i.H.v. € 7,1 Mio. im Jahr 2021, hätte das Umsatzwachstum von Bikeleasing sogar +66,9% betragen. Im Berichtsjahr 2022 konnte Bikeleasing die Anzahl der an ihre Plattform angeschlossenen Unternehmen um +43% auf 45.500 mit ca. 2,5 Mio. dahinterstehenden Mitarbeitern steigern. Die Anzahl der im Geschäftsjahr 2022 neu vermittelten Diensträder stieg um ca. +45% auf 118.000. Neben einer dynamischen Entwicklung im Kernmarkt Deutschland wurde auch das Geschäft in Österreich stark ausgebaut und Bikeleasing entwickelte sich schnell zum Marktführer. 2023 wird mit einer Fortsetzung der positiven Entwicklung gerechnet. Für die Zukunft bietet sich Bikeleasing durch den Zugang zu einer großen Zahl an Unternehmenskunden bisher unerschlossenes Potenzial für die Anbindung weiterer Benefits zur Mitarbeiter-Incentivierung - wie etwa dem Leasing von Smartphones, Tablets oder Computern. Das Segment Security Technologies bestehend aus IHSE und der 2021 erworbenen kvm-tec realisierte im Geschäftsjahr 2022 ebenfalls einen signifikanten Umsatzanstieg (vor PPA) von +10,4% auf € 36,1 Mio. Die Erfolge des Segments basieren auf der Weiterentwicklung bestehender KVM-Systeme, der Entwicklung und Markteinführung neuer gemeinsamer hybrider Lösungen sowie aus weiteren Marktpotenzialen aus dem Erhalt zusätzlicher behördlicher Zertifizierungen gemäß höchster IT-Sicherheitsstandards. Neben der anziehenden Kundennachfrage in den westlichen Industrieländern wurde insbesondere in der Region Amerikas eine dynamische Umsatzsteigerung erzielt. Die bereinigte EBITDA-Marge lag mit 23,9% leicht unter dem Vorjahreswert. Vor dem Hintergrund der Lockerungen von Reise- und Kontaktbeschränkungen wird für 2023 eine spürbar anziehende Nachfrage nach hoch performanten und sicheren KVM-Lösungen zum Schutz gegen die global zunehmenden Cyberangriffe erwartet. Das Ergebnis des am 24. November 2022 veräußerten Tochterunternehmens Palas (bisheriges Segment Environmental Technologies) wird in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2022 von Brockhaus Technologies gesondert als "Ergebnis aus aufgegebenen Aktivitäten" ausgewiesen. Free Cashflow vor Steuern steigt stark an - Verschuldung massiv reduziert Der Free Cashflow vor Steuern wurde im Berichtsjahr 2022 von € 10,6 Mio. auf € 39,8 Mio. gesteigert. Hierdurch konnte die Verschuldung der Gruppe gegenüber dem Vorjahr massiv reduziert werden. So leistete beispielsweise Bikeleasing freiwillige vorzeitige Tilgungszahlungen von rund € 21 Mio. auf die Akquisitionsfinanzierung aus dem Unternehmenskauf. Zusätzlich konnten Darlehen i.H.v € 15 Mio. auf Ebene der BKHT vollständig getilgt werden. Damit reduzierte Brockhaus Technologies die Nettoverschuldung der Gruppe signifikant von € 119,0 Mio. auf € 37,4 Mio. (0,75-fache des bereinigten EBITDAs), was sich gleichzeitig positiv auf das Ergebnis je Aktie auswirkt und somit einen Mehrwert für die Aktionäre schafft. Ausblick 2023: Umsatzwachstum auf € 165 bis 175 Mio. und EBITDA-Marge von 35% erwartet Trotz hoher Unsicherheiten aufgrund geopolitischer Krisen und Bankenturbulenzen ist der Vorstand der Brockhaus Technologies AG sehr optimistisch für das Geschäftsjahr 2023 und erwartet ein weiteres Rekordjahr bei Umsatz und Ergebnis. So sollen die Umsatzerlöse dank weiterer Steigerungen in beiden Segmenten auf € 165 bis 175 Mio. zulegen. Auch beim Ergebnis wird eine erneute Verbesserung und eine anhaltend hohe bereinigte EBITDA-Marge von 35% prognostiziert. Im neuen Geschäftsjahr sollen die Tochterunternehmen weiter gestärkt und die verfügbaren finanziellen Ressourcen bestmöglich für selektive organische- und anorganische Wachstumsinitiativen zum weiteren Ausbau der Technologiegruppe genutzt werden. Hier befindet sich das Unternehmen bereits in vielversprechenden Gesprächen. Den Geschäftsbericht für das Jahr 2022 und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: https://ir.brockhaus-technologies.com/websites/brockhaustechnologies/German/3000/publikationen.htmlreports Der Earnings Call zum Geschäftsjahr 2022 in englischer Sprache findet am heutigen 31. März 2023 um 16:00 Uhr (CEST) statt. Interessenten können sich unter folgendem Link für den Call registrieren: https://webcast.meetyoo.de/reg/rL3NHcerosoL Über Brockhaus Technologies Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie- und Innovations-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt Brockhaus Technologies ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet Brockhaus Technologies einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind. Weitere Informationen unter www.brockhaus-technologies.com Kontaktinformationen Für Investoren: Paul Göhring

Phone: +49 69 20 43 40 978 Fax: +49 69 20 43 40 971 E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com Für Medien: GFD - Gesellschaft für Finanzkommunikation

Phone: +49 69 97 12 47 33 Fax: +49 69 97 12 47 20 E-Mail: dietz@gfd-finanzkommunikation.de Konzernkennzahlen (Pro-forma) In € Tsd. 2022 2021* Veränderung Umsatzerlöse vor PPA 145.318 105.245 +38,1% Financial Technologies (Bikeleasing) 109.229 72.555 +50,5% Security Technologies (IHSE/kvm-tec) 36.086 32.688 +10,4% EBITDA 46.728 19.120 +>100% Bereinigtes EBITDA 50.006 40.819 +22,5% Financial Technologies (Bikeleasing) 46.544 39.765 +17,0% Security Technologies (IHSE/kvm-tec) 8.617 8.315 +3,6% Bereinigte EBITDA-Marge 34,4% 38,8% -44 BP Ergebnis vor Steuern 19.329 (9.129) - Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten 10.466 (17.148) - Ergebnis aus aufgegebenen Aktivitäten 47.995 209 +>100% Periodenergebnis 58.461 (16.939) - Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 34.914 (6.205) - Free Cashflow vor Steuern 39.785 10.552 +>100% 31.12.2022 31.12.2021 Veränderung Bilanzsumme 655.509 614.501 +6,7% Liquide Mittel 70.800 30.327 +>100% Eigenkapital 315.337 254.920 +23,7% Eigenkapitalquote 48,1% 41,5% +66 BP Nettoverschuldung 37.370 119.027 -68,6% Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA** 0,75 2,47

* Die Vorjahresangaben wurden aufgrund der Aufgabe eines Geschäftsbereichs angepasst ** Die Nettoverschuldung im Geschäftsjahr 2021 enthält Finanzverbindlichkeiten der Palas und ist entsprechend im Verhältnis zum bereinigten EBITDA inklusive Palas aus 2021 zu betrachten (Bereinigtes EBITDA = € 48.180 Tsd.)



