- Brandon, kannst du uns dein Unternehmen kurz vorstellen? - Mit welchem Preis habt ihr eure letzte Finanzierung durchgeführt? - In den letzten Monaten haben die Goldaktien kaum auf den steigenden Goldpreis reagiert, woran könnte das liegen? - Was plant ihr 2023 an Explorationsprogrammen? - Ihr wollt mit nur 10.000 Bohrmeter auf eine Ressource von mehr als 3 Mio. Unzen kommen? - Wenn ihr diese 3 Mio. ...