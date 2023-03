Eckernförde (ots) -Am 5. April 2023 um 14:30 Uhr, werden die neuen Einheiten des Kommandos Spezialkräfte der Marine (KSM) durch den Befehlshaber der Flotte und Unterstützungskräfte und Stellvertreter Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Frank Lenski (61), im Rahmen eines feierlichen Appells in Dienst gestellt.Die neue Struktur und damit eine deutliche Vergrößerung des KSM wurde schon vor einigen Zeit durch das Verteidigungsministerium gebilligt. Nun nimmt die Struktur "KSM 2023+" mit großen Schritten Fahrt auf.Beginnend ab dem 1. April 2023 wird die älteste Spezialeinheit der Bundeswehr damit bis 2025 auf ca. 600 Dienstposten aufwachsen. Das bedeutet, dass sich die Zahl bis dahin fast verdoppelt hat. Des Weiteren werden mit der Spezialoperationen-Bootskompanie und der Unterstützungskompanie zwei neue Einheiten aufgestellt, die Gruppe Ausbildung aufgelöst und als Ausbildungszentrum Spezialkräfte der Marine ebenfalls als neue Einheit aufgestellt.HintergrundinformationenDie Kampfschwimmer sind seit 1974 im Marinestützpunkt Eckernförde stationiert, wo sie seit dem 1. April 2014 den Kern des KSM bilden.Das Kommando Spezialkräfte der Marine ist die maritime Komponente der Spezialkräfte der Bundeswehr. Es stellt mit den Kampfschwimmern, einschließlich ihrer Unterstützungs- und Führungsteams, Experten für besondere militärische Aufgaben im maritimen Umfeld bereit. Ihre Einsatzgebiete sind also vor allem die offene See, Küstengebiete, Flussmündungen und Binnengewässer.Die Kampfschwimmer sind Taucher, Fallschirmspringer, Speedbootpiloten, Sprengstoffexperten, Einzelkämpfer und vieles mehr. Im Ernstfall gehen sie als erste in einen Einsatz, und das in gefährlichsten Situationen.Zu ihren Fähigkeiten gehören: das Gewinnen von Schlüsselinformationen in Krisen- und Konfliktgebieten, Geiselbefreiungen, Wiederinbesitznahme von Schiffen, das Festsetzen von Zielpersonen im Ausland, offensive Abwehr terroristischer Bedrohungen, und verdeckte Operationen im gesamten Aufgabenspektrum der Bundeswehr. Unterstützt werden sie von Spezialoperationen-Bootsteams und maritimen beweglichen Arzttrupps.Hinweise für die PresseMedienvertretende sind zum " Aufwuchs: Kommando Spezialkräfte der Marine wird fast verdoppelt" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Termin: Mittwoch, den 5. April 2023. Eintreffen bis spätestens 14 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort: Marinestützpunkt Eckernförde, Am Ort 6, 24340 Eckernförde (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)Programm: 14 Uhr Treffen an der Wache desMarinestützpunkt Eckernförde14:30 Uhr Beginn Appell15:30 Uhr Ende Appellanschl. Interviewmöglichkeit mit dem Kommandeur KSM, Fregattenkapitän Sebastian Schuldt15:45 Uhr Ende MedienterminAnmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Dienstag, den 4. April 2023, 12 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum Marine per E-Mail zu akkreditieren.Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle Einsatzflottille 1, KielTel.: +49 (0)431 71745 1410/1411E-Mail: markdopizpressestellekiel@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/5476477