Das Instrument Y2A FR0013247244 ADOMOS S.A. EO-,005 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 31.03.2023 und ex Kapitalmassnahme am 03.04.2023The instrument Y2A FR0013247244 ADOMOS S.A. EO-,005 EQUITY is traded cum capital adjustment on 31.03.2023 and ex capital adjustment on 03.04.2023Das Instrument 35X US00856G1094 AGROFRESH SOLUT. DL-,0001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 31.03.2023 und ex Kapitalmassnahme am 03.04.2023The instrument 35X US00856G1094 AGROFRESH SOLUT. DL-,0001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 31.03.2023 and ex capital adjustment on 03.04.2023Das Instrument 804 SE0009722465 ZAPLOX AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 31.03.2023 und ex Kapitalmassnahme am 03.04.2023The instrument 804 SE0009722465 ZAPLOX AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 31.03.2023 and ex capital adjustment on 03.04.2023Das Instrument RNY CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 31.03.2023 und ex Kapitalmassnahme am 03.04.2023The instrument RNY CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 31.03.2023 and ex capital adjustment on 03.04.2023Das Instrument 2PF FR0010211037 EROLD S.A. EO -,10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 31.03.2023The instrument 2PF FR0010211037 EROLD S.A. EO -,10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 31.03.2023Das Instrument M9UA CA6238582069 MOUNTAIN BOY MINERALS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 31.03.2023 und ex Kapitalmassnahme am 03.04.2023The instrument M9UA CA6238582069 MOUNTAIN BOY MINERALS EQUITY is traded cum capital adjustment on 31.03.2023 and ex capital adjustment on 03.04.2023Das Instrument EFL CH0190891181 LEONTEQ AG SF 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 31.03.2023 und ex Kapitalmassnahme am 03.04.2023The instrument EFL CH0190891181 LEONTEQ AG SF 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 31.03.2023 and ex capital adjustment on 03.04.2023Das Instrument 2ZT FR001400BJ77 ACHETER-LOUER EO 0,427 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 31.03.2023The instrument 2ZT FR001400BJ77 ACHETER-LOUER EO 0,427 EQUITY is traded ex capital adjustment on 31.03.2023Das Instrument HT6 SE0017083694 LEARNING 2 SLEEP L2S AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 31.03.2023 und ex Kapitalmassnahme am 03.04.2023The instrument HT6 SE0017083694 LEARNING 2 SLEEP L2S AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 31.03.2023 and ex capital adjustment on 03.04.2023