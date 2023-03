The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.03.2023

ISIN Name

DE0005538607 DVS TECHNOLOGY AG INH ON

CH0318407761 SPAREBANK 1 SMN 16-23

DE000LFA1727 LFA F.B.BAYERN IS.R1172

DE000HLB5L63 LB.HESS.THR.CARRARA04B/18

FR0011462746 UNEDIC 13/23 MTN

DE000NLB2UB9 NORDLB FESTZINSANL.16/18

XS1799162588 GRENKE FIN. 18/23 MTN

DE000HLB4D98 LB.HESS.THR.CARRARA04C/17

DE000DG4UFX9 DZ BANK IS.A901