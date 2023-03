Eine starke Woche an der Börse kann der DAX heute krönen. Bislang konnte der deutsche Leitindex rund 4 Prozent seit Montag zulegen. Heute wird nochmal die Inflation wichtig, sowie Zahlen von Nordex und Pläne von SAP und Thyssenkrupp. Am Freitag wird der DAX Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Getragen von einer Erholung bei Banken- und Immobilienaktien hatte er am Donnerstag 1,3 Prozent auf 15.522,40 Zähler zugelegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...