DJ ABB startet Aktienrückkauf von bis zu 1 Mrd Dollar am 3. April

FRANKFURT (Dow Jones)--Der schweizerische Technologiekonzern ABB startet sein angekündigtes Aktienrückkaufsprogramm im Volumen von bis zu 1 Milliarde US-Dollar am 3. April. Auf Basis des aktuellen ABB-Aktienkurses entspricht dies maximal etwa 30 Millionen Aktien, wie die ABB Ltd mitteilte. Die Höchstzahl der Aktien, die im Rahmen dieses neuen Programms an einem bestimmten Handelstag zurückgekauft werden können, betrage 762.196.

March 31, 2023 01:44 ET (05:44 GMT)

