Disney wehrt sich gegen seine Entmachtung in Florida. Mit einem juristischen Trick umgeht man die Aufhebung der eigenen Verwaltungsrechte in Orlando durch den Gouverneur von Florida. JD.com wird zerschlagen. Analog zu anderen Marktführern hat Peking nun auch die Aufteilung des E-Commerce Spezialisten in seine Einzelteile durchgesetzt. Ford hebt die Preise für EVs gegen den Branchentrend an. Der Bestseller F-150 Lightning kostet inzwischen 50 % mehr als zur Einführung.Asien präsentiert sich zum Ende des Quartals sehr stark. Im Handel am Freitagmorgen liegen ...

