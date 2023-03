Nach Darstellung von SMC-Research plant PNE nach einem EBITDA-Wachstum um 8,4 Prozent auf 35,4 Mio. Euro in 2022 für das laufende Jahr einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 30 bis 40 Mio. Euro. SMC-Analyst Holger Steffen sieht gute Chancen, dass dieses Ziel übertroffen wird, hat aber als Reaktion auf die Prognose seine Schätzungen und sein Kursziel abgesenkt.

PNE habe sich laut SMC-Research 2022 sehr gut entwickelt. Vor allem dank einer starken Performance im Segment Stromproduktion habe das Konzern-EBITDA um 8,4 Prozent auf 35,4 Mio. Euro gesteigert werden können. Damit sei die Managementprognose, die ursprünglich bei 20 bis 30 Mio. Euro gelegen habe, deutlich übertroffen worden.

Dieses starke Ergebnis sei von den hohen Strompreisen begünstigt worden, inzwischen habe sich der Markt allerdings beruhigt, darüber hinaus würde bei einem erneuten starken Preisanstieg die gesetzliche Gewinnabschöpfung greifen. Das Management kalkuliere daher für dieses Jahr gewohnt vorsichtig mit einem EBITDA von 30 bis 40 Mio. Euro. Die Analysten sehen zwar gute Chancen, dass dieses Ziel übertroffen werde, hatten bisher aber mehr erwartet und haben ihre EBITDA-Projektion deswegen nun etwas konservativer modelliert. Das ändere aber nichts daran, dass sie die Perspektiven für weiteres Umsatz- und Ertragswachstum insgesamt als sehr positiv einstufen. Insbesondere baue PNE sowohl das eigene Portfolio (von 233,2 auf 318,9 MW in 2022) als auch die Projektpipeline (von 6,9 auf 11,9 GW/GWp in 2022) mit hohem Tempo aus, was eine starke Basis für künftige Gewinnsteigerungen darstelle. Die Analysten trauen es der Gesellschaft daher zu, das kommunizierte Ziel, ein EBITDA von mindestens 150 Mio. Euro in 2027, zu erreichen.

Mit der Aktualisierung ihrer Schätzungen habe sich das Kursziel von 18,40 auf 15,20 Euro reduziert. Sie sehen damit für die Aktie ein moderates Aufwärtspotenzial von rund 5 Prozent und bestätigen ihr Urteil "Hold".

