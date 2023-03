Der chinesische Internetkonzern Alibaba Group gab am Dienstag radikale Änderungen in der Struktur bekannt. Könnte dieser Schritt ein Vorbild für Amazon, Meta oder Alphabet sein? Laut der neuen Organisationsstruktur soll das Unternehmen in sechs einzelne Bereiche aufgegliedert werden. Jeder Konzern soll einen separaten CEO und Verwaltungsrat erhalten. Die einzelnen Bereiche werden unterteilt in Cloudgeschäft, Onlinehandel, Kartierung, Transaktionen, ...

