RWE-Zertifikat mit 16%-Chance und 30% Sicherheitspuffer

Mit der RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129), die noch Ende Januar 2023 bei 43,55 Euro gehandelt wurde, ging es in den vergangenen Wochen langsam aber sicher nach unten. Auf die Veröffentlichung des soliden Geschäftsberichtes für das Jahr 2022 und der für das laufende Jahr geplanten Anhebung der Dividende reagierte die Aktie positiv. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte die RWE-Aktie bei 39,05 Euro.

Da der Ausblick von RWE für das aktuelle Geschäftsjahr besser als erwartet sei, bekräftigten die Experten von Bernstein Research mit einem Kursziel von 53 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie.

Anlage-Idee: Anleger, die wegen der durchwegs positiven Nachrichtenlage eine Investition in die RWE-Aktie in Erwägung ziehen und gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktieninvestments reduzieren möchten, könnten als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap in Erwägung ziehen. Mit solchen Produkten können Anleger mit deutlich gesenktem Verlustrisiko Renditen im zweistelligen Prozentbereich erzielen.

Bonus-Zertifikate mit Cap bieten Anlegern gegenüber dem direkten Aktienkauf den Vorteil, dass sie auch bei stagnierenden oder nachgebenden Aktienkursen hohe Renditen ermöglichen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und in Aussicht stehende Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise:Wenn die RWE-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 27,50 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 28. Juni 2024 mit dem Bonuslevel in Höhe von 45,00 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten:Beim DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die RWE-Aktie (ISIN: DE000DW8VF86) befinden sich Bonuslevel und Cap bei 45,00 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 21. Juni 2024, aktivierte Barriere liegt bei 27,50 Euro. Beim RWE-Aktienkurs von 39,05 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 38,92 Euro kaufen.

Die Chancen:Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 38,92 Euro erwerben können, ermöglicht es in knapp 15 Monaten einen Bruttoertrag von 15,62 Prozent (=13 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 29,58 Prozent auf 27,50 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken:Berührt die RWE-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 27,50 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der RWE-Aktie zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 38,92 Euro fixiert, dann wird das Zertifikate-Investment einen Verlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktien oder von Anlageprodukten auf RWE-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de