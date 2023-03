Die Aktionäre der Delignit AG (ISIN: DE000A0MZ4B0) werden auf der Hauptversammlung am 22. Juni 2023 in Blomberg über eine Dividende in Höhe von 0,05 Euro je Aktie abstimmen. Damit soll in diesem Jahr wieder eine Dividende ausgeschüttet werden. Im Vorjahr gingen die Aktionäre leer aus. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 6,40 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,78 ...

