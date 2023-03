Der Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) will wie im Vorjahr eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 42,50 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 3,53 Prozent. Die Hauptversammlung der Firma mit Sitz im niederbayerischen Jandelsbrunn findet am 26. Mai 2023 statt. Der Hersteller von Freizeitfahrzeugen steigerte die Auslieferungen 2022 um 14 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...