Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S4/31: WP-KESt-Befreiung nach Behaltefrist ist tot, die Begründung der Grünen tut wehDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/31 geht es um ein nicht überraschendes Outing der Grünen. Das Finanzportal Fonds Professionell schreibt, dass die Wertpapier-KESt-Befreiung nach einer Behaltefrist, wie sie im Regierungsprogramm angekündigt ist, tot ist und zitiert dazu die Finanzsprecherin der Grünen, Nina Tomaselli. Ach ja: Zahlen gibt es noch von S Immo und ...

